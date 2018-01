QUARTO – Abbattere ricostruire daccapo l’edificio che ospita la scuola Matilde Serao di via Pantaleo. E’ questa l’intenzione dell’amministrazione comunale che mira ad accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione attraverso un progetto europeo. Il progetto, appena approvato dalla giunta, sarà presentato al Ministero per la candidatura al finanziamento. In caso di ammissione, a Quarto arriveranno poco meno di 750mila euro.

I LAVORI DI ADEGUAMENTO – Dalla nota ministeriale in materia, si tratta di lavori utili all’adeguamento e miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e interventi di messa in sicurezza finalizzati all’ottenimento dell’agibilità degli edifici e efficientamento energetico e, in senso più ampio, miglioramento dell’eco-sostenibilità degli edifici. Attrattività delle scuole, intesa come miglioramento della qualità ed ammodernamento degli spazi per la didattica e realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi (interni ed esterni), anche per promuovere una idea di scuola aperta al territorio e alla comunità.