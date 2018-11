QUARTO – È in corso da diverse ore un’operazione congiunta tra esercito, Guardia di Finanza, carabinieri, polizia metropolitana, Arpac e polizia locale. Scoperta un’area sulla quale sono stati sversati rifiuti di ogni genere, alcuni anche stipati in diversi capannoni. Uomini in azione anche in altre zone del comprensorio flegreo. (Seguiranno aggiornamenti)