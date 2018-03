QUARTO – Due furti praticamente in contemporanea, in altrettanti appartamenti e messi a segno in un orario alquanto atipico: nel primissimo pomeriggio. Ad accorgersi delle infrazioni i rispettivi proprietari delle due abitazioni al quarto piano di uno dei parchi “Cafasso” di via Crocillo, più precisamente quello all’angolo con via Francesco Denza.

IL BOTTINO – Oggetti preziosi e banconote. Questo quanto finito nel bottino dei ladri che hanno agito in pieno giorno e all’interno di uno dei complessi residenziali più noti della città. In entrambi i casi i topi d’appartamento hanno forzato la porta d’ingresso, a quanto pare senza troppe difficoltà e nonostante fossero blindate.

RESIDENTI PREOCCUPATI – Una “doppietta predatoria” che ovviamente ha lasciato basiti i residenti, ora non poco preoccupati e riuniti in queste ore proprio per discutere dell’accaduto. I furti sono stati denunciati ai carabinieri.