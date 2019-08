QUARTO – In arrivo la surroga per decadenza e la convalida per la neo consigliera Francesca Rusciano che ha sostituito in consiglio comunale Salvatore Di Mare. L’atto ufficiale è in programma per la prossima Assise, convocata in prima seduta per il 29 agosto alle ore 10 e in seconda il 3 settembre alla stessa ora, nell’aula consiliare “Peppino Impastato”.

LA DECADENZA – Salvatore Di Mare non è più consigliere comunale: la decadenza per colui eletto tra le fila della civica Coraggio Quarto e poi subito passato al gruppo misto, è arrivata in seguito alla causa legale che ha intentato contro il Comune per resistere ad un ordine di sgombero di un box che occupa – secondo l’Ente – senza averne titolo. Al suo posto è entrata in consiglio comunale Francesca Rusciano, già componente dello staff dell’ex sindaco Capuozzo.