QUARTO – «Ho predisposto una interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro degli Interni Minniti per chiedere quali siano le motivazioni che hanno portato il Prefetto di Napoli Carmela Pagano a non sciogliere l’amministrazione comunale di Quarto, nonostante le recenti dimissioni di ben sei consiglieri di maggioranza che, di fatto, rendono impossibile il proseguio della esperienza politica della Giunta Capuozzo» E’ quanto dichiarato in una nota dal Deputato di Fratelli d’Italia Marcello Taglialatela. «Con questa ulteriore deroga concessa dal Prefetto al Sindaco siamo di fronte ad una vera e propria sospensione dei principi democratici. Quarto ha bisogno di ritornare al voto, così da permettere ai cittadini di poter voltare pagina rispetto a questi ultimi anni bui ed amministrativamente inconsistenti», ha concluso il Deputato del partito guidato da Giorgia Meloni.