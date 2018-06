QUARTO – Via Pisani resterà chiusa per un mese. Dal 4 giugno al 3 luglio prossimi, lungo l’importante collegamento tra Napoli e la cittadina flegrea verranno effettuati lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione.

LE RIPERCUSSIONI – A stabilirlo è stato il Comune di Napoli, competente sul tratto di strada che si snoda da via provinciale Montagna Spaccata fino a via Pietra Bianca. Facilmente prevedibili le negative conseguenze sul traffico. L’unica valida alternativa per raggiungere Quarto dal quartiere Pianura sarà infatti la stessa via Provinciale Montagna Spaccata, lungo la quale si riverseranno in massa gli automobilisti, ingolfandola non poco.