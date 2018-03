QUARTO – Lunedì 12 marzo alle ore 9:30 andrà di scena il Memorial “L’angelo con gli scarpini” per ricordare il calciatore Enzo Minopoli: il memorial è stato organizzato da Ciro Amorosetti con la collaborazione di Michele D’Auria. Il Memorial si svolgerà attraverso una partita tra le vecchie glorie Quartesi vs Puteolane, proprio per ricordare il profondo legame di Minopoli con il territorio puteolano e quartese.

L’EVENTO – Il prezioso lavoro svolto da Michele D’Auria ha favorito molte adesioni da parte degli ex calciatori della Puteolana, negli anni passati, che parteciperanno alla giornata del 12 marzo, tra i quali figurano: Esposito, La Manna, Castellone, Monteaperto, Dell’Annunziata, Sarnelli, Chietti. Per il Quarto tra gli ex calciatori che parteciperanno all’evento ci saranno: Salatiello, Mazziotti, Di Criscio, Catania, Giaccio, D’Alterio. Parteciperanno anche Ciccio Foggia e Roberto Carannante. L’evento gode del patrocinio del Comune di Quarto ed hanno reso possibile il Memorial stesso, la Virtus Social Quarto, la Pro Loco e la parrocchia della chiesa di Santa Maria. All’evento parteciperanno tutte le contrade di Quarto e tutti i plessi scolastici primari della città flegrea in questione. L’ingresso all’evento è gratuito: quindi, appuntamento al 12 marzo, per quella che sarà una bella giornata di sport e memoria.