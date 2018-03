QUARTO – Nuovo furto con scasso ai danni di un supermercato. A meno di 24 ore dall’assalto al Decò di Monterusciello, nella notte di giovedì nel mirino dei ladri è finito il supermercato CRAI di via Giorgio De Falco, a Quarto. Ad agire questa volta è stato un gruppo formato da sei uomini incappucciati che ha portato via un bottino di 2.500 euro. Anche in questa occasione il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di cui è dotato l’attività commerciale (e che vi proponiamo di seguito in esclusiva).

IL FURTO – Il raid è avvenuto quando le telecamere segnavano le ore 2:50. In appena 5 minuti i ladri hanno scassinato l’ingresso e fatto razzia all’interno del locale portando via i soldi dalle casse prima di dileguarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Dopo la scoperta i titolari hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Quarto che hanno acquisito le immagini dei dispositivi di videosorveglianza.