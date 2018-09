QUARTO – Una festa lunga un’intera giornata per celebrare i suoi primi 40 anni. Il Cts Quarto, la storica associazione sportiva di pallavolo, ha deciso così di celebrare il suo quarantesimo compleanno. E per l’occasione sono stati chiamati ex atleti ed allenatori che dal 1978 ad oggi si sono avvicendati nelle diverse squadre maschili e femminili.

IL TAGLIO DELLA TORTA – L’appuntamento è per domani (domenica 23 settembre) allo stadio Giarrusso di via Dante Alighieri. Si inizierà alle 9, con l’allestimento di ben quattro campi regolamentari ed altrettanti campi per i più piccoli. Non solo sport, in una giornata che prevede anche animazione e un’area giochi per i bambini, tutto offerto gratuitamente. L’evento, patrocinato dal Comune di Quarto e dal Comitato territoriale della Federazione italiana di pallavolo, si concluderà come il più tradizionale dei compleanni: con il taglio della torta. «Gli ex atleti ritorneranno in campo per provare a tutti noi che la passione supera gli acciacchi del tempo».