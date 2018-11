QUARTO – Ultimo mese per votare i tuoi “luoghi del Cuore” del FAI-Fondo Ambiente Italiano: nella lista dei beni del cuore c’è anche la Fescina, il monumento funerario che rappresenta il simbolo di Quarto. Monumento funebre di età romana all’interno di una più vasta area funeraria, ha una copertura a cuspide piramidale. Il sito è realizzato in opus reticulatum ed è a due piani, con due ingressi ad arco. All’interno dei due vani sono presenti nicchie scavate nelle pareti e tracce di intonaco. Nell’area circostante sono state rinvenute tracce di incinerazioni, di tombe e sepolture, oltre ad anfore ed urne.

LA CAMPAGNA DI VOTO – Il mausoleo, per la sua forma e soprattutto per la sua copertura, è raro in ambito flegreo, riprendendo invece prototipi asiatici mediati dai numerosi altri scambi commerciali che in età romana legavano l’antica vicina Puteoli con l’Oriente. Il censimento “I luoghi del cuore” termina il prossimo 30 novembre.