QUARTO – «A seguito degli incontri avuti con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori e, in sinergia con gli assessori preposti, abbiamo avviato gli interventi di manutenzione e di pulizia delle strutture presenti sul nostro territorio. Siamo partiti dal II Circolo Didattico di Quarto, plesso Falcone, ma seguiranno interventi in tutti gli istituti per consentire ai nostri bambini di cominciare il nuovo anno scolastico nel migliore dei modi.» Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha annunciato l’inizio dell’attività di manutenzione e pulizia degli istituti scolastici presenti sul territorio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.