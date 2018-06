QUARTO – E’ morto dopo due giorni di agonia Domenico Ligniti, 50 anni, coinvolto in un gravissimo incidente in via Pietra Bianca. L’uomo era alla guida di una Renault quando ha impattato con una Chevrolet che proveniva dal senso opposto di marcia, in direzione Quarto. Si indaga per omicidio stradale.