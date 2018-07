QUARTO – Fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato questa mattina in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Gagarin, una traversa di corso Italia. Le fiamme pare si siano sprigionate da un guasto alla caldaia e hanno creato danno relativamente lievi, limitati all’esterno e a parte di un vano. All’interno dell’abitazione – gestita dalla Gescal – non c’era nessuno al momento del rogo. Le fiamme sono state domate senza troppe difficoltà dai vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e municipale.