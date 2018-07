QUARTO – L’area verde della città trasformata in una enorme pizzeria, con spettacoli che andranno avanti per tre sere. Dal 10 al 12 luglio prossimi, all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II, si svolgerà Pizza in Piazza, manifestazione gastronomica curata dalla Pro Loco.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI – A partire dalla 20 e 30 verranno sfornate prelibatezze ad opere di diverse pizzerie della città. Si alterneranno, poi, spettacoli con l’animazione dell’Associazione Musicale Lorenzo Posi, dei maestri Antonio e Benedetta Ferrigno. «Le allieve e gli allievi della classe di canto dell’associazione si esibiranno presentando un vasto repertorio di musica leggera – spiegano gli organizzatori – Interverranno anche il coro dell’Associazione Musicale Lorenzo Perosi, il Coro “Canto Libero” dell’Istituto comprensivo Terzo Gadda, Sarah Sorano dell’Associazione “Le Ninfe”, il gruppo “Aperiband” e la scuola di danza “Bru.Gi.Dance3” di Emilia Formicola. La seconda serata sarà curata da “ I melodys”, la band musicale dedita a repertori degli anni 60, già ospitata dal territorio nella scorsa edizione dell’evento».