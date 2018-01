QUARTO – “Quarto in Love”. La settimana dell’amore, contro lo stalking ed il femminicidio, progetto finanziato con 40.000 euro dalla Regione Campania, con lo scopo di coinvolgere l’intera cittadinanza al rispetto della donna e all’amore sano. Una serie di iniziative culturali, sul territorio, per sensibilizzare soprattutto i giovani al rispetto dell’altro sesso e alla lotta ad ogni forma di stalking e di femminicidio. Pertanto il comune di Quarto ha avviato l’avviso pubblico della manifestazione di interesse per il bando per indagine di mercato e definizione crono-programma, per l’individuazione di operatori economici che realizzino il servizio di direzione artistica, definizione casting (con eventuale assunzione a loro carico di artisti) e creazione delle installazioni artistiche sul territori come dettagliato nel progetto esecutivo “Quarto in Love: la città dell’amore contro lo stalking e il femminicidio”.

COME PARTECIPARE – Il modulo di risposta al bando di partecipazione lo si può trovare sul portale istituzionale. «Una manifestazione di interesse per coinvolgere la cittadinanza e dare la possibilità a chi voglia assisterci in questa bella iniziativa che si terrà il giorno di San Valentino – dichiara il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo – siamo riusciti a presentare un progetto valido al fine di ottenere un finanziamento di 40.000 euro, che unitamente all’utilità del progetto vorrà colorare la città e regalare a tutti momenti di passione e svago.»