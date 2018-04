QUARTO – Sei nuove assunzioni al Comune, aumento delle ore di lavoro per alcuni dipendenti e due “stagionali” da impiegare nel Comando della polizia municipale. E’ quanto previsto in un delibera approvata dal commissario straordinario Demetrio Martino e dal subcommissario Tiziano Toto, che hanno recepito quanto proposto dal settore Risorse Umane di via De Nicola.

LE FIGURE DA INSERIRE IN ORGANICO – Si tratta di assunzioni “in graduatoria”, vale a dire di soggetti che hanno formalmente superato il concorso indetto nel 2010, ma che mai erano stai realmente inseriti tra il personale dell’ente. In particolare, si tratta tre assunzioni (categoria D1) per la figura di istruttore direttivo amministrativo, Una (categoria C1) per la figura di istruttore amministrativo e due (categoria B3) per quella di collaboratore tecnico amministrativo. Con lo stesso provvedimento, come detto, sarà aumentato anche l’orario di lavoro per tre dipendenti oggi in regime di part-time, nonché verranno assunti due vigili stagionali per la durata di tre mesi.

IL PLACET DA ROMA – Tutto, però, dovrà passare il vaglio della Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali del ministero dell’Interno. In caso di ok, le assunzioni si concluderanno entro la fine del 2018.