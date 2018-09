QUARTO – Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi il comune di Quarto è intervenuto in via Campana e via Casalanno, rispondendo così alle richieste dei cittadini. In particolare sono stati rimossi rifiuti, sterpaglie ed è stato effettuato un intervento di derattizzazione in via Campana, nei pressi della pompa di sollevamento dove i residenti, attraverso segnalazioni al nostro giornale, avevano denunciato anche la presenza di topi ed insetti. Altro intervento è stato effettuato in via Casalanno dove è stata riaperto il tratto di strada interdetto per cinque giorni a causa di una perdita di acqua. Entrambe le operazioni sono state coordinate dal sindaco Antonio Sabino e dal vice sindaco Peppe Martusciello.

1 di 3