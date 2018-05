QUARTO – I Carabinieri della Tenenza di Quarto hanno tratto in arresto in via De Gasperi per detenzione di stupefacente a fini di spaccio i fratelli Marco e Pasquale Marigliano, 45 e 38 anni, entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare nella casa di Pasquale Marigliano, trovato in compagnia del fratello Marco, hanno rinvenuto e sequestrato 40 grammi di hashish e la somma in denaro contante di circa 120 euro, nonché attrezzatura varia per il confezionamento e il taglio della droga. I due sono stati tradotti nella Casa Circondariale di Poggioreale.