QUARTO – L’autunno è arrivato. E anche se con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario, si sta già facendo sentire. Registrato un consistente calo delle temperature. Nella serata di ieri forti raffiche di vento hanno sferzato la città flegrea. Tra i disagi registrati la presenza di alcuni rami in strada. In via Crocillo i residenti invocano l’intervento delle istituzioni preposte affinché vengano monitorati gli arbusti ritenuti a rischio. Si teme, inoltre, anche per la tenuta dei pali della pubblica illuminazione e per i cartelloni pubblicitari. Disagi pure tra via Marmolito e via Campana dove a rendere la vita difficile agli automobilisti si è messo anche il vento.

I DANNI – Ieri la rotatoria, composta da new jersey bianchi e rossi in plastica, è volata via. Il maltempo ha dato alla rotonda provvisoria il colpo di grazia. Le barriere sono state sparpagliate ovunque. Non va meglio per la zona del Bivio dove rifiuti, scatole e fogliame invadono la carreggiata. Anni fa in via Antonio Segni il forte vento sradicò un pino, che precipitò sul tetto di un’automobile in sosta. Fortunatamente a farne le spese fu solo il veicolo, in quanto in quel momento il proprietario non era all’interno della sua auto e nessuno stava poi percorrendo la strada.