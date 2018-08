QUARTO – Dopo i maxi incendi a Battipaglia e Pascarola chiude a Quarto il centro di raccolta rifiuti di via Lenza Lunga. Con un’ordinanza firmata dal vice sindaco Giuseppe Martusciello è stata infatti disposta la chiusura per 17 giorni per consentire la rimozione dei rifiuti presenti all’interno del sito, ormai giunto al limite della capienza. La decisione arriva in seguito a una nota della Prefettura che ha chiesto ai comuni di mettere in sicurezza tutti i siti di stoccaggio dei rifiuti presenti nella “Terra dei fuochi”, comprese le isole ecologiche, ed evitare l’accumulo di rifiuti quali possibili inneschi di incendi.

LA CHIUSURA – «A causa delle criticità presso alcuni STIR dovute agli incendi delle scorse settimane, -spiega il vice sindaco Giuseppe Martusciello- continuano i disagi relativi allo smaltimento dei rifiuti: l’isola ecologica di via Lenza Lunga rimarrà chiusa dal 9 al 26 agosto. Ci auguriamo che l’emergenza possa rientrare in tempi brevi, nel frattempo chiediamo ai cittadini massima collaborazione.»