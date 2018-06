QUARTO – Questa la composizione del prossimo consiglio comunale che si insedierà a breve. La maggioranza guidata dal sindaco Antonio Sabino vedrà otto consiglieri assegnati alla lista Democratici in Cammino: Giovanni Cecere, Immacolata Carandente Tartaglia, Antonio Esposito, Adele Goliuso, Marina Migliaccio, Lorenzo Paparone, Raffaele Coppola e Gennaro Esposito. Cinque proverranno da Movimento Flegreo: Ferdinando Paragliola, Luigi Alfieri, Margherita Orlando, Angela Sannino e Rosario Di Roberto. Uno solo sarà il consigliere per la civica Arcobaleno: Alessandro Niglio.

QUATTRO GRUPPI DIVERSI PER L’OPPOSIZIONE – L’opposizione vedrà il gruppo più numeroso guidato da Davide Secone e due consiglieri della lista Davide Secone Sindaco: Filippo Celano e Vincenzo Lucchese. A loro si affiancherà Giuseppina Rollin di Un’Altra Città. Tre i consiglieri di Coraggio Quarto: Rosa Capuozzo, Salvatore Di Mare e Francesca Rusciano. Due per Uniti per Quarto: Giovanni e Salvatore Santoro. Infine, l’unico per Insieme per Quarto sarà Gabriele Di Criscio. Tra i 24 eletti, solo un terzo ha già ricoperto incarichi elettivi: Paparone, Coppola, Esposito, Capuozzo (ex sindaco) Di Mare, Di Criscio e i due Santoro.