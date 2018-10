QUARTO – Un dossier ricco di segnalazioni da indirizzare alla giunta comunale. E’ l’idea promossa dal gruppo consiliare “Un’altra città” che rivolge un appello alla comunità quartese. «Stiamo prendendo atto del crescente malcontento nei confronti dell’attuale governo cittadino. Atteso che tali questioni attengano i più disparati settori, stiamo provvedendo a raccogliere tutte le segnalazioni ed il connesso materiale documentale, al fine di costituire un dossier da presentare alla giunta comunale», si legge in una nota.

LE ASSEMBLEE – L’opposizione, inoltre, annuncia la convocazione, in tempi brevi, di assemblee territoriali in caso di mancate risposte da parte della squadra di governo, guidata dal sindaco Antonio Sabino. «Cittadini, non ci siamo dimenticati di voi: siate sempre combattivi e pretendete sempre che la politica si assuma le sue responsabilità», il monito del gruppo “Un’altra città”.