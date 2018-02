QUARTO – Nato a Napoli 57 anni fa, dirigente della Prefettura di Napoli e vice dell’attuale numero uno di piazza del Plebiscito. Demetrio Martino è stato designato come commissario prefettizio al Comune di Quarto, dopo la fine anticipata della consiliatura nata nel 2015 con l’elezione di Rosa Capuozzo. Lunga l’esperienza nella gestione degli enti locali, avendo ricoperto questo incarico già in venti occasioni, ed in tre Comuni che hanno vissuto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

DA NAPOLI IN CALABRIA – Ha iniziato la carriera 31 anni fa, dopo la laurea in giurisprudenza, alla Prefettura di Reggio Calabria. Nel 2011 è passato alla Prefettura di Cosenza per poi tornare due anni dopo negli uffici reggini. Nel 2014 è capo di gabinetto alla Prefettura partenopea, nel 2016 è vice-prefetto vicario. A lui, quindi, il compito di “traghettare” l’ente flegreo fino alle prossime elezioni amministrative, forse già a maggio prossimo.