QUARTO – I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale Giovanni Barone, un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, fermato perché stava percorrendo contromano via Seitolla alla guida della sua panda sprovvista di copertura assicurativa, per sottrarsi alle previste contestazioni ha opposto resistenza agli operanti a spintoni e testate, provocando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L’arrestato è ora agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.