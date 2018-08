QUARTO – Arrivano a Quarto i contenitori per la raccolta delle deiezioni canine. In questi lungo le strade della città sono stati installati i primi dieci contenitori al fine di garantire il decoro e l’igiene degli spazi pubblici. «Siamo sicuri che l’amore per i nostri amici a quattro zampe sarà accompagnato dal senso civico di tutti i cittadini, nel totale rispetto delle regole della convivenza civile» ha spiegato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. I contenitori sono stati installati in Via Pietrabianca – Villa Comunale, Via Gramsci – giardini pubblici, Via Crocillo – incrocio via Mazzini, Via Giorgio De Falco – area spartitraffico, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Dante Alighieri, Via Antonio De Curtis, Via I Maggio e Via Consolare Campana Via Campana.