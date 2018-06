QUARTO/MARANO – Si nascondeva in una insospettabile villetta in provincia di Avellino ma i carabinieri della sezione “catturandi” del nucleo investigativo di Napoli lo hanno individuato e catturato. E’ Guglielmo Cirillo, un 28enne di Marano di Napoli ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Polverino” operante nella gestione di affari illeciti in Italia e all’estero. Era latitante dal 4 giugno 2013, esattamente da 5 anni, per sfuggire a 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere entrambe per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacente. Si occupava infatti, per conto del clan, dell’importazione di hashish dalla Spagna e dal Marocco: contrattava i prezzi e gestiva l’ingresso in Italia delle partite.

RICERCATO – La prima ordinanza che pendeva su di lui fu emessa il 4 giugno 2013 dal Gip di Napoli e vedeva Cirillo indagato insieme ad altri 16 soggetti; gli sviluppi della stessa indagine portarono poi all’emissione della seconda ordinanza, che tra gli indagati vedeva il nome dell’arrestato e altri 54 personaggi. Oggi al giovane latitante sono state notificate entrambe. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento per catturarlo, Cirillo stava pranzando (con riso e fagioli) e non ha accennato resistenza. Durante la perquisizione nel nascondiglio è stato scoperto un angolo boxe con sacco e guantoni.