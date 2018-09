QUARTO – Legato ad una ringhiera con un guinzaglio rosso e lasciato lì per ore. Un cane, di piccola taglia e dal pelo bianco, è stato abbandonato a Quarto, su Corso Italia. La scena del povero quadrupede ha commosso passanti ed automobilisti, che si sono fermati per offrirgli un aiuto.

L’SOS DEI PASSANTI – Allertati gli agenti della polizia municipale e il personale dell’Asl veterinaria. Al momento sono proprio i “camici bianchi” dell’azienda sanitaria locale a prendersi cura del cane. Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro. Un fenomeno che non risparmia l’area dei Campi Flegrei.