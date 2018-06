QUARTO – Le ultime battute di campagna elettorale si consumeranno per entrambi gli schieramenti in piazzale Europa, a due passi dalla sede del Comune che da domenica sera avrà un nuovo sindaco.

L’APPELLO DI SECONE – Il primo appuntamento è alle 19 e vedrà l’appello al voto del candidato primo cittadino di Davide Secone, sostenuto dalle liste Un’Altra Città e Davide Secone Sindaco. «Stasera si chiuderà la campagna elettorale, la chiuderemo a piazzale Europa dove molto è stato costruito – scrive Secone sulla propria pagina Facebook – Vi aspetto tutti, amici, compagni, compagne, amiche, fratelli e sorelle, ci salutiamo e andiamo a dormire con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta e averla portata avanti in maniera coerente. Al di là del risultato sempre dalla parte giusta!».

IL SINDACO FIGLIOLIA PER SABINO – Alle 21 toccherà al candidato sindaco Antonio Sabino, con la sua coalizione composta dalle liste Democratici in Cammino, Movimento Flegreo e Arcobaleno. A prendere la parola ci saranno Giuseppe Martusciello, coordinatore di Movimento Flegreo, ed il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

LA QUERELA A FANPAGE – Intanto, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, si registra anche una denuncia alla polizia postale da parte del candidato consigliere comunale Nando Paragliola della civica Movimento Flegreo: «Ritenendomi offeso e indignato da articoli diffamatori, ho ritenuto querelare gli autori e coautori, che in modo improprio, hanno pubblicato su testata giornalistica on line fanpage.it e successivamente con video su YouTube, illazioni non veritiere sulla mia persona, ingannando con tali insinuazioni la mia storia personale e lavorativa, creando danni anche all’immagine del sindacato alla Filca Cisl Campania di cui sono operatore sindacale dal Gennaio 2009. Il nostro paese e i nostri cittadini, ma soprattutto la prossima giunta comunale, ha bisogno di guardare il presente prossimo senza commettere gli orrori del passato».