QUARTO – Dopo l’ondata di furti di ruote a Pozzuoli ed in particolare nel quartiere di Monterusciello, ora l’attenzione dei ladri “specialisti” pare si sia spostata a Quarto. L’ultimo colpo nella notte tra lunedì e martedì, in via Santa Maria. Una Fiat Punto, dopo essere stata alleggerita delle quattro ruote, è stata lasciata su alcuni sassi. In precedenza, lo stesso trattamento era stato riservato ad un’altra auto dello stesso modello del marchio torinese, ma in via Giorgio De Falco. DANNO NON SOLO ECONOMICO – Un danno di almeno un migliaio di euro per i rispettivi proprietari, che inoltre devono fare i conti anche con l’impossibilità di riutilizzare le vetture nell’immediatezza. Come detto, i recenti furti seguono l’ondata che aveva interessato Monterusciello. Almeno una decina i casi verificatisi negli ultimi mesi e sempre con l’identica dinamica: un furto velocissimo e soprattutto “silenzioso”, spesso a pochi metri dalle abitazione di proprietari.