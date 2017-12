QUARTO – Stava per colpire la mamma con un bastone quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui si trovavano i due e arrestato l’aggressore. Si tratta di un 32enne di Quarto, già noto alle forze dell’ordine, finito in manette per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre nonché di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

LE VIOLENZE – I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti in casa della vittima dove hanno sorpreso l’uomo mentre, armato con un bastone di legno, stava minacciando la madre: ha tentato anche di malmenarla ma i militari lo hanno impedito appena in tempo. A quel punto l’uomo ha reagito, ma dopo una breve colluttazione lo hanno disarmato e bloccato. Arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto in carcere.