QUARTO – Trovati con 30 grammi di hashish, soldi e un coltello. Così sono finiti nei guai marito e moglie, arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Tenenza di Quarto. Si tratta di Alessandro Giusti e Maria Rosaria Palmieri, rispettivamente di 26 e 23 anni. Lui è già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di perquisizioni, prima personali e del veicolo della coppia e poi domiciliari, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 30 grammi di hashish in stecchette nascosti tra gli indumenti della donna e 70 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di attività illecita. Sequestrato anche un coltello a scatto con lama di 12 centimetri in possesso di Giusti. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.