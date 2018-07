QUARTO – Fortunatamente si è trattato soltanto di un falso allarme, ma che comunque ha visto i carabinieri eseguire alla lettera il protocollo previsto in situazioni simili. Un trolley era stato abbandonato lungo via Grotta del Sole, zona relativamente periferica della città.

IL BRILLAMENTO – I militari, ovviamente assieme agli artificieri, hanno fatto brillare la valigia all’interno della quale non era contenuto alcun ordigno. Pochi giorni fa la stessa operazione era stata eseguita in via Campana, ed anche in quella occasione si era trattato di un falso allarme bomba.