QUARTO – Alberi pericolanti in via Pisani, nell’area che ricade nel Comune di Napoli. A partire dalla giornata di ieri sono partiti gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli arbusti a rischio. La strada è stata chiusa alla circolazione; la riapertura è prevista per oggi pomeriggio. L’obiettivo è garantire l’incolumità degli automobilisti che percorrono l’asse viario in vista della stagione invernale e delle ondate di maltempo. A darne notizia sia l’amministrazione comunale che il comando della polizia municipale di Quarto.

LA VIABILITA’ – «Interrotto il traffico a Napoli, in via Pisani, causa intervento di sfrondamento e taglio alberi. L’intervento dovrebbe concludersi in giornata. Per raggiungere Napoli da Quarto utilizzare la viabilità alternativa di via Campana/via Montagna Spaccata», fanno sapere i ‘caschi bianchi’ dal comando di via Catuogno.