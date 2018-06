QUARTO – Bassa affluenza alle urne a Quarto dove alle 19 ha votato appena il 29.68% dei 32.668 aventi diritto. Un dato di molto inferiore al 2015 quando alla stessa ora aveva votato il 41.76% degli elettori. La prossima proiezione sull’affluenza al voto per le comunali è prevista per le ore 23. Successivamente inizierà lo spoglio delle schede nelle 34 sezioni dislocate su tutto il territorio cittadino. Nel comune di Quarto si vota per l’elezione del sindaco e dei 24 componenti del Consiglio comunale.