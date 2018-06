QUARTO – E’ bassa l’affluenza alle urne nel comune di Quarto dove alle ore 12 le proiezioni del Ministero dell’Interno fanno registrare un dato pari al 8,26%. Percentuale inferiore del 4,40% rispetto al primo turno di 14 giorni fa quando, alla stessa ora, il dato era pari al 12,66%. Alle urne il 10 giugno scorso di recò il 46.66% degli aventi diritto, pari a 15.223.Quarto è uno dei 67 comuni italiani dove oggi si vota il ballottaggio per eleggere il sindaco. In lizza nel comune flegreo ci sono Antonio Sabino e Davide Secone. In totale sono 32.668 gli aventi diritto al voto, 34 le sezioni da scrutinare a partire dalle 23 di oggi. La prossima proiezione sull’affluenza al voto per le comunali è prevista per le ore 19.

DIRETTA – A partire dalle 23 di questa sera sarà possibile seguire lo spoglio in diretta online su Cronaca Flegrea.