QUARTO – Urne aperte dalle 7 di questa mattina a Quarto per eleggere il sindaco e i 24 consiglieri comunali. Alle ore 12 -secondo i dati del Ministero dell’Interno- ha votato il 12.66% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale del maggio 2015 quando votò il 15.61%. Le sezioni elettorali sul territorio sono 34 e gli aventi diritto al voto sono 32.668. La prossima proiezione sull’affluenza al voto è prevista per le ore 19. Si può votare fino alle 23 di oggi.