POZZUOLI – A distanza di quasi un anno dalla precedente riunione, domani, martedì 30 Ottobre, ci sarà un nuovo incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, finalizzato a fornire un aggiornamento sullo stato dell’attività della caldera dei Campi Flegrei e della redazione della pianificazione di emergenza. L’appuntamento è alle ore 15, nella sede del Centro Operativo di Protezione Civile di Pozzuoli, in via Elio Vittorini a Monterusciello, e vedrà la partecipazione dei vertici nazionali della Protezione Civile e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’impegno di riunirsi periodicamente fu preso a Novembre 2017 dallo stesso Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per venire incontro alla richiesta di maggiore informazione da parte della cittadinanza.