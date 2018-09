POZZUOLI – A causa di problemi gestionali dello Stir (Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Giugliano – che non dipendono, quindi, dal servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Pozzuoli – questa notte non è stato possibile conferire l’indifferenziato. La stessa problematica riguarda anche la frazione differenziata dei rifiuti ingombranti. È una difficoltà che riguarda una buona parte dei comuni della provincia di Napoli. Nel merito, l’amministrazione sta provvedendo con urgenza a mettere in campo ogni iniziativa rivolta alla risoluzione del problema. Una task force di tecnici è al lavoro dalle prime ore del giorno per trovare una soluzione alternativa nel caso la situazione allo Stir di Giugliano non si sblocchi a breve.