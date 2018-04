POZZUOLI – Sabato 28, alle ore 20 e domenica 29, alle ore 19, nel teatro della chiesa di Sant’Artema in via Modigliani a Monteruscello, andrà in scena lo spettacolo “‘O vico, ‘e corne e ‘o muort dint ‘o muro”, a cura della Compagnia teatrale Arcobaleno Bianco di Pino Verdosci e Irene Ascolese. Arcobaleno Bianco, da anni è sinonimo di divertimento. La commedia è esilarante, i fraintendimenti e gli equivoci sono dietro l’angolo, le situazioni che si troveranno ad affrontare i personaggi, paradossali e comicissime. La Compagnia teatrale Arcobaleno Bianco, da anni, offre momenti di aggregazione e svago, in un quartiere come Monteruscello, povero di infrastrutture e servizi sociali.