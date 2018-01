QUARTO – Sabato 13 gennaio ore 11, presso l’aula magna della Multicenter School in Via Campana 270 a Pozzuoli si svolgerà il workshop: Comunicare la Prevenzione, Vino, Prostata e Sessualità. Interverranno: Domenico Schioppo, preside Multicenter School, Domenico Falco, Presidente del Co.Re.Com. Campania, Francesco Mangiapia, Docente Scuola di Urologia della Federico II, Gerardo Vernazzaro, Enologo, Ciro Imbimbo, ordinario di Urologia Università Federico II e Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia e direttore del Centro di Chirurgia Robotica Università Federico II.

PROSTRATA E VINO – Il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta circa il 15% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo: le stime, parlano di 35.000 nuovi casi l’anno in Italia, ma il rischio che la malattia abbia un esito nefasto non è particolarmente elevato, soprattutto se si interviene in tempo. Lo dimostrano anche i dati relativi al numero di persone ancora vive dopo cinque anni dalla diagnosi – in media il 91% – una percentuale tra le più elevate tra i tumori, grazie alla diagnosi precoce realizzata sempre più di frequente, da quando è stato introdotto nella pratica clinica il dosaggio del PSA. Esiste una correlazione tra l’assunzione di vino rosso e lo sviluppo del tumore alla prostata? Bere un bicchiere di vino rosso al giorno potrebbe ridurre il rischio di sviluppare un tumore della prostata. E l’effetto protettivo sembra essere più forte contro le forme più aggressive della malattia.

PIACERE SESSUALE – Infatti, secondo uno pubblicato sulla rivista International Journal of Cancer: «Gli uomini che consumano quattro o più bicchieri di vino rosso alla settimana hanno un rischio di cancro della prostata ridotto del 50 per cento. Per quanto riguarda i tipi di tumore più aggressivo, l’incidenza risulta ridotta addirittura del 60 per cento». Questo, secondo i ricercatori, potrebbe essere dovuto ad un antiossidante chiamato resveratrolo, che abbonda nella buccia dell’uva rossa, e molto meno in quella dell’uva bianca. L’effetto benefico dell’assunzione di vino rosso riguarda anche la sfera sessuale, il vino, in quantità moderata, stimola molte sensazioni e accentua le percezioni sensoriali nel corpo umano. Può aiutare a rilassare, lasciarsi andare, sentirsi al proprio agio e anticipare l’intimità. Il vino rosso stimola l’estro. Due bicchieri di vino al giorno, sembrerebbero aumentare il piacere sessuale nel maschio favorendo l’erezione e ritardando lievemente il riflesso eiaculatorio. Le sostanze in esso contenute aiutano il funzionamento delle arterie favorendo l’afflusso di sangue nel membro maschile, favorendo il rilasciamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi, e la conseguente erezione.