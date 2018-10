RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Spett. Cronaca Flegrea, invio a Voi la mia lamentela riguardante via Vecchia Campana, strada che, come si evince dalla foto, è decisamente solitaria e scarsissimamente illuminata. In aggiunta a ciò molti, approfittando dello scarso passeggio, passano con le macchine e depositano ogni sorta di rifiuti. È possibile dare illuminazione a questa strada, essendoci, oltretutto, anche un problema di sicurezza, vista l’alto numero di sbandati che hanno iniziato a frequentare la zona e a tentare di introdursi nelle case? Mi scuso per aver abusato della Vostra ospitalità ma siete l’unico presidio di attenzione e sensibilità per i cittadini.

*lettera firmata