POZZUOLI – Per consentire l’intervento di riparazione ad una condotta di grossa portata insistente su Corso Umberto, questa notte sarà sospesa l’erogazione idrica in tutta la zona di via Napoli, del centro storico e di Arco Felice. L’acqua mancherà dalle ore 1:00 alle ore 7:00 del mattino. Nonostante l’urgenza dell’intervento, l’amministrazione comunale ha deciso di far effettuare l’intervento di notte per ridurre al minimo i disagi ai cittadini.