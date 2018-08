POZZUOLI – Per consentire l’intervento di riparazione alla tubazione di adduzione principale di acqua potabile in località Dazio, sul territorio comunale di Napoli, nel corso della prossima notte sarà sospesa l’erogazione idrica in tutta la zona di via Napoli, del centro storico e di Arco Felice. L’acqua mancherà da mezzanotte alle ore 5:00 del mattino. Nonostante l’urgenza dell’intervento, l’amministrazione comunale è riuscita a prorogare i lavori di riparazione alla prossima notte per ridurre al minimo i disagi ai cittadini.