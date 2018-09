POZZUOLI – Non solo nei fine settimana, Campi Flegrei é “terra di nessuno” anche nei giorni della settimana. Anche questa sera infatti ci sono auto in sosta “pericolosa” e parcheggiatori abusivi che chiedono soldi agli automobilisti. In particolare, nei pressi di un noto locale che ha aperto i battenti da poco, a qualche decina di metri da un distributore di carburante, le auto ostacolano il passaggio lungo la corsia che da Arco Felice porta verso piazza Capomazza. Una fila di auto che arriva fino al “Villaggio del Fanciullo” minacciando seriamente il transito veicolare.