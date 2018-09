POZZUOLI – «Sono partiti i lavori di riqualificazione della Darsena. L’area è stata transennata e messa in sicurezza e presto uno dei luoghi storici e più caratteristici di Pozzuoli avrà un nuovo aspetto. E’ un progetto che parte da lontano, che la precedente amministrazione da me presieduta inserì nel Programma PIU Europa assieme ad altri interventi, riuscendo ad ottenere, grazie al lavoro dei nostri uffici, ulteriori finanziamenti. Questi lavori ci consentiranno di restituire dignità e identità ad uno degli spazi pubblici assolutamente significativi per i puteolani». Lo annuncia il sindaco Vincenzo Figliolia, che commenta con soddisfazione l’avvio dei lavori attesi da tempo. Tutta la zona – compreso un tratto di via Cavour, via e largo San Paolo – sarà completamente ripavimentata, anche attraverso il riutilizzo parziale dei basoli, che verranno rimossi, recuperati e riposizionati.

PASSEGGIATA SUL MOLO – Ci sarà poi l’abbattimento del muro che costeggia i locali in via San Paolo, oltre allo smantellamento del chioschetto presente su un lato, restituendo quindi visibilità e fruibilità sia alla Darsena che alla Chiesa dell’Assunta. Sarà inoltre ripristinata la passeggiata sul molo retrostante la chiesa lunga 160 metri con il ripristino della pavimentazione esistente in cemento e il posizionamento di una ringhiera leggera per la lunghezza di 110 metri. Il progetto prevede infine anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.