POZZUOLI – Lungomare di via Napoli ancora nel mirino dei vandali. Nella notte tra lunedì e martedì sono stati danneggiati i pozzetti e le centraline per l’irrigazione degli spazi verdi del Lungomare “Sandro Pertini”. Un danno di migliaia di euro ad un sistema di irrigazione rimesso a nuovo appena tre giorni fa e costato alle casse del comune di Pozzuoli 6.500 euro. Sulle tracce dei vandali ci sono gli agenti della Polizia Municipale che in queste ore stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianze posizionate nella zona.

L’APPELLO – «Facciamo anche un appello ai cittadini onesti e civili, che sono la maggior parte, affinché denuncino qualsiasi cosa abbiano visto o sentito che sia riconducibile alla vandalizzazione, o a noi o alle forze dell’ordine, anche in forma anonima. Aiutateci a trovare questi incivili perché i soldi pubblici che impegneremo per la terza volta potevano essere destinati ad altro» è l’appello che il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha rivolto alla cittadinanza.