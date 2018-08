POZZUOLI – Momenti di paura a via Napoli dove un uomo é stato travolto da un treno della linea Cumana. L’incidente é avvenuto a circa 150 metri dalla stazione dei Cappuccini dove il convoglio era in entrata proveniente da Montesanto. Per motivi ancora in fase di accertamento un uomo di 54 anni, residente a Monte di Procida, é stato travolto mentre si trovava in prossimità dei binari, oltre il margine di sicurezza della banchina. Il capotreno accortosi dell’impatto ha immediatamente fermato il mezzo. Il 54enne ferito é stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni che non sono ritenute preoccupanti. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli e dell’Aliquota Radiomobile giunti sul posto. I militari hanno acquisito le testimonianze del macchinista e raggiunto in ospedale il ferito.