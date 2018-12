POZZUOLI – Dopo il vespaio di polemiche parte la sostituzione delle luminarie nel centro storico di Pozzuoli. In questi minuti infatti gli operai della ditta che ha vinto l’appalto da oltre 180mila euro sono impegnati in uno smontaggio parziale delle luci di Natale. I primi interventi sono iniziati nel centro storico e nei vicoli limitrofi, finiti al centro delle polemiche dopo l’accensione nel giorno dell’Immacolata. A far storcere il naso a cittadini e commercianti sono le tipologie di luci scelte, definite “vecchie” e poco “accattivanti”. Operazioni di sostituzione che allungheranno inevitabilmente i tempi per il montaggio delle luminarie su tutto il territorio cittadino.