POZZUOLI – Il tunnel di Monte Corvara, conosciuto anche come galleria del Campiglione, resterà chiuso al traffico veicolare e pedonale dalle ore 6 alle ore 10 di domani, martedì 24 luglio 2018, su espressa richiesta dell’amministrazione comunale di Pozzuoli.

OPERAI DEL COMUNE AL LAVORO – Il provvedimento si è reso necessario per consentire agli operai del Ciclo Integrato dei Rifiuti di rimuovere per l’ennesima volta tutti i materiali abusivamente sversati nelle piazzole di sosta presenti nel tunnel, che è di proprietà della Città Metropolitana di Napoli e ricade nei territori comunali di Pozzuoli e Quarto. Limitatamente al tempo necessario al completamento dell’intervento, i motoveicoli e gli autoveicoli che utilizzano l’asse stradale, provenienti da Pozzuoli o da Quarto, dovranno avvalersi delle strade alternative esistenti sul territorio per raggiungere le proprie destinazioni.