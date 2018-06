POZZUOLI – La presenza di un trolley abbandonato sul marciapiede e una telefonata alle forze dell’ordine hanno fatto scattare l’allarme bomba in via Campana. Come da protocollo sono scattate le misure di sicurezza: l’area è stata chiusa ad auto e pedoni e l’oggetto sospetto è stato isolato. Sul posto ci sono carabinieri, polizia municipale e i militari del nucleo artificieri che hanno appena fatto brillare l’oggetto sospetto. Il trolley è stato abbandonato sul marciapiede lungo la corsia che da Pozzuoli conduce in direzione Quarto, a poche decine di metri dall’incrocio con via vecchia Campana. Un passante insospettitosi ha poi dato l’allarme. Durante le fasi della messa in sicurezze dell’area la strada è stata chiusa al traffico con conseguenti disagi per il traffico veicolare. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali della zona.